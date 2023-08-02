Портал Автономия: Награда Александри Бучко и новинарком подкасту Реаґуй!

НОВИ САД – Як пише войводянски нєзавсни портал Автономия, подкаст Реаґуй! Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) достал награду Рефлексия за етичне обвисцованє о худобстве.

Награду у катеґориї радийни прилог/подкаст достали новинарки подкаст екипи Александра Бучко, Ива Ґаїч, Саня Косович, Ирена Чучкович и Саня Дьордєвич за емисию „Дружтво богате кельо дава єднаки шанси” („Društvo je bogato koliko daje jednake šanse“).

Конкурс за Националну награду за достоїнствене обвисцованє о худобстве и социялней виключеносци „Рефлексия” реализовала Европска мрежа процив худобства – Сербия. На Конкурс за награду Рефлексия за 2022–2023. рок сцигло 28 новинарски роботи у вецей катеґорийох, а награду ше додзелює и за друковани/онлайн медиї, TВ прилог, фотоґрафию у медийох, як и специялни подзекованя новинаром.

Награда Рефлексия нєузвичаєна прето же жири хтори оценює новинарски роботи составени виключно од особох зоз искуством худобства и социялней виключеносци. Того року у жирию були Давид Балич, Иштван Фаркаш (предаваю ЛицеУлице) и Лука Ловренич (активиста УК Партия – Клуб Компас)

Додзельованє наградох и специялних подзекованьох будзе 4. авґуста на 17 годзин у Младежским центру ОПЕНС у Новим Садзе (Булевар деспота Стефана 5).