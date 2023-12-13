Портал за Е-обуку членох виберацких одборох почал зоз роботу

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия сообщела же од 12. децембра доступна Е-обука членох виберацких одборох, хторей мож приступиц прейґ веб-презентациї Републичней виберанковей комисиї.

Е-обука за членох виберацких одборох ма 9 лекциї хтори нащивительох упознаваю зоз шицкима процедурами хтори ше одноша на роботу виберацкого одбору.

Кажда лекция ма окремни видео материял, як и провадзаци материяли (приклади адекватно пополнєтих формуларох, приручнїкох и подобне), а на концу каждей лекциї оможлївене и преверйованє знаня.

Обуки можу приступиц шицки члени виберацких одборох хтори запровадза гласанє на виберанкох за народних посланїкох 17. децембра, як и други заинтересовани особи, прейґ интернет адреси https://lms.rik.parlament.gov.rs .

Як ше наводзи у сообщеню, по законченей обуки годно ше пополнїц кратки питальнїк о евалуациї зоз чим даю доприношенє унапредзеню обукох Републичней виберанковей комисиї.