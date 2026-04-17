Порушана акция „Мале бавилїще – вельки сни”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Фодбалского клубу „Русин” тих дньох порушал такволану „краудфандинґ” акцию збераня средствох за правенє модерного и безпечного дзецинского бавилїща на фодбалским стадиону „Яраш”.
Акция порушана стреду 15. априла зоз цильом же би ше у наиходзацих 60 дньох назберало вкупно 350 тисячи динари, а за єден дзень уж було назберане вецей як половка.
Донациї ше збера прейґ платформи donacije.rs, кажде може вибрац суму хтору жада уплациц за акцию а тиж хто жада, алє нє нужне, финансийно може потримац и саму платформу.
