Порушана акция оправяня закрицох социялно загроженим людзом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна заєднїца Руски Керестур од нєшка порушує волонтерску акцию у хторей ше будзе помагац людзом хтори материялно и социялно загрожени, а хторим потребна помоц коло оправяня закрицох очкодованих у нєпогоди прешлого тижня.

Понеже у валалє єст надосц обисца чийо власнїки стари, хори або нє у можлївосци финансовац оправку, а закрице им очкодоване и премакa, з тей нагоди ше поволує шицких людзох, першенствено хлопох, без старосней гранїци, хтори дзечни волонтерски помогнуц – виявел секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, инициятор акциї.

З тей нагоди, на телефон секретара Пашу, 060/703-79-44, нєшка, а и у наиходзацих дньох, можу ше явиц шицки заинтересовани хтори зоз волонтерску роботу жадаю помогнуц, алє и поєдинци хторим потребна помоц коло оправки закрица.

Як уж спомнуте, приоритет буду мац особи хтори нє маю нїчию помоц, а таких, по словох секретара, єст коло 100 обисца. Акцию ше почнє реализовац од ютра рана.