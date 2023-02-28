Порушана гуманитарна акция за Петра Зеяка зоз Сивцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – После орґанизованей гуманитарней акциї за помоц Маши Лесконїч зоз Сивцу, за чийо лїченє Керестурци назберали 53.550 динари и нєдавно су уплацени на рахунок єй фамелиї, тих дньох, у Руским Керестуре, ознова порушана гуманитарна акция збераня пенєжох за Петра Зеяка, тиж зоз Сивцу.

Петар Зеяк хорує од леукемиї, вчера, 27. фебруара, хлапец пошол до Италиї на зраченє, а после того, 7. марца, одходзи на трансплантацию косцового шпику, хтори му донира шестра Невена, а за цо потребна велька сума пенєжу.

У Керестуре, за добродзечни прилоги, поставени шкатули хтори ше находза на шлїдуюцих локацийох – у предавальньох „Тренд Би”, „Фреш-маркет”, у кафичу „Мала оаза”, „Транспортним центре Ковач”, „Виславски делови М” и у ЯКП „Руском”.

Число жирорахунку на хтори мож уплациц пенєж: 325-930070142366252

Гуманитарну акцию порушали Месна заєднїца Руски Керестур и „Гуманитарне здруженє 1000 за 1000”.