Порушана гуманитарна акция за помоц Сеґедийовим

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре нєщесце хторе ше случело стреду, 8. новембра, а у хторим фамелиї Сеґеди, Наталиї и Витомирови, їх дзивки Николаї и їх троїм малолїтним унучатом о хторих ше старали, од огня настрадала хижа, тих дньох у Руским Керестуре порушана гуманитарна акция.

Истого дня кед ше случело нєщесце, волонтере з валалу помогли очисциц обисце од бруду, а оправени и кров на хижи. Вчера ше почало поставяц нову електричну инсталацию у погореней просториї, док ше ю у других просторийох будзе санировац и оправяц. Роботи окончую троме волонтере, електричаре з валалу, а шицок потребни материял обезпечело подприємство „Електромонтажаˮ ДОО Руски Керестур.

У шлїдуюцей фази буду потребни майстрове за мулярски роботи, ґлетованє и билєнє, а координовац з тима роботами будзе Зоран Дудаш, та ше шицки заинтересовани волонтере хтори жадаю помогнуц, можу явиц йому на число 064/997-69-54.

У закончуюцей фази акциї, Сеґедийовим будзе обезпечени и нови мебель хтори донираю приватни поднїмателє з валалу, а хтори у таких ситуацийох вше потераз дзечнє помагали. И кажди поєдинєц хтори зоз донираньом меблю жада помогнуц, може ше явиц до Месней заєднїци секретарови Михайлови Пашови, на число 060/703-79-44.

У предавальнї будовательного материялу „Хелаˮ мож зохабиц добродзечни прилог за купованє потребного материялу за оправянє обисца, а финансийно Сеґедийовим мож помогнуц и на других уж познатих локацийох, як цо – предавальня „Тренд биˮ, кафич „Мала оазаˮ, ЯКП „Рускомˮ, предавальня „Виславски делови Мˮ, „Транспортни центер Ковачˮ и у задруґи „Керестурска паприґаˮ, у хторих поставени шкатули за добродзечни прилог.

После нєщесца, тройо мали дзеци пребуваю на адреси Янка Тота Боґмека 41, у фамелиї Ерделї дзе, хто жада, може однєсц помоц у форми було яких продуктох за костиранє.