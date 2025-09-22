Порушана инициятива за сотруднїцтво

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – У полней Городскей библиотеки Вуковар, пияток, 19. септембра, отримана промоция виданьох Заводу за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово”.

Госцох зоз Нового Саду привитала предсидателька Союзу Русинох Републики Горватскей Дубравка Рашлянин визначуюци важносц таких стретнуцох, нє лєм у институцийним, алє и у културним и традицийним смислу.

Спред Заводу за културу войводянских Руснацох бешедовал директор Саша Сабадош и присутним представел роботу и активносци Заводу, алє и сотруднїцтво зоз другима установами як цо то НВУ „Руске слово” и Покраїнски завод за защиту памятнїкох. Прето до Вуковару поволал и др Миряну Дєкич, котра подробно бешедовала о способох на котри ше прейґ рижних проєктох роби на очуваню и конзервациї будинкох, обичайох и других елементох важних за идентитет нашей заєднїци.

Др Борис Варґа подзековал на поволанки и потолковал у котрих обласцох видзи будуце сотруднїцтво Руснацох з двох бокох Дунаю, дзечнє одвитовал на питаня нащивительох, алє визначел и порихтаносц прилапиц и иншаки форми дїлованя, же би змисти „Руского слова” були доступнєйши и тим цо нє жию у Републики Сербиї.

Же би илустровала роботу и кнїжки котри видава НВУ „Руске слово”, бешедовала Блаженка Хома Цветкович. Вона визначел роботу на Мацеровей кухарки на руским и сербским язику и медзинародни проєкт „Саскачеван мой други дом”. Ясмина Дюранїн бешедовала о кнїжкох за дзеци, о тим як ше реализую проєкти за наймладших – од самей идеї автора по конєчну реализацию. Понеже ше, дзекуюци интернету и дружтвеним мрежом, сотруднїцтво може значно злєпшац зоз читачами, редакторка Рутенпресу Вероника Вуячич поволала присутних же би провадзели вистки у наших медийох, а мож повесц же заключенє приємней розгварки зоз публику то потреба же би ше подїї з обидвох бокох Дунаю скорей наявйовало у медийох, цо помогнє же би нащиви єдни другим були частейши, та и же би сотруднїцтва були цеснєйши.