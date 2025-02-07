Порушана петиция за реґулованє транспорту у Русинскей улїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре транспортне нєщесце хторе ше нєдавно случело у Русинскей улїци у Руским Керестуре, на драги спрам Крущичу, кед смертельно настрадала єдна особа, порушана петиция же би ше на тей релациї положело „лєжаци полицайци”.

Петицию порушала малженска пара Марина и Даниєл Преґуново зоз цильом же би ше у тей часци валала баржей реґуловало швидкосц транспорту. З оглядом же Преґуново тамадз жию, як сами гварели, шведкове су же на тей драги спрам Крущичу, окреме од кеди є преширена и реконструована, вожаче нє почитую допущену швидкосц.

Як, медзи иншим, стої у тексту за подписованє петициї, компетентним, хторим подписи гражданох буду уручени, ше суґерує же би ше положело лєжаци полицайци, як єдини способ за посцигованє жаданого ефекту, понеже транспортни знаки опасносци и винїмкового розказу нє даваю резултату.

Петицию затераз подписали коло 200 гражданє, а хто жада, може ю подписац на шлїдуюцих локацийох – у дутяну „Тренд Би” (при млїну), у Польопривредней апатики „НСАґро-инґ”, у Стоматолоґийней ординациї „Е&S”, у Землєдїлскей задруґи „Керестурска паприґа”.