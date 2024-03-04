Посадзени древка, а ушорена и драга коло Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Аж два еколоґийни роботни акциї отримани всоботу у Руским Керестуре, кед посадзени коло 120 древка, а орезани и конари на древох хтори посадзени коло драги спрам Водици.

Древка посадзени на двох локацийох, на Новим населєню, дзе посадзени 80 тополї, а кус вецей як 40 тополї и два явори посадзени и на Ярашу.

У акциї участвовали коло 40-еро волонтере – школяре Основней школи „Петро Кузмякˮ, члени рибарского здруженя „Колякˮ, члени огньогасного здруженя и поєдинци, волонтере з валалу. Роботну акцию порушала Месна заєднїца, а за допатранє древкох, односно їх залїванє, буду задлужени члени Добродзечного огньогасного дружтва.

Истого дня, роботну акцию мали и члени Церковного одбору. Вони, зоз даскелїма волонтерами з валалу, орезали конари на сибирских брестох хтори посадзени коло драги спрам Марийового святилїща Водици.