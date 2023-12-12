Посадзени древка у Лазовим парку у Вербаше

ВЕРБАС – У Лазовим парку у Вербаше посадзени коло сто сданїци еводиї, платана, ясена, явора, копривича, чемпреса, туї, златних и белавих юниперусох, найвецей дзекуюци Индустриї меса „Карнекс”, а акцию ожелєньованя орґанизовал Еколоґийни рух Вербаса (ЕРВ).

Здруженє гражданох ЕРВ зоз Карнексом уж шести рок сотрудзує на ожелєньованю локалного штредку. Потримовку за копанє дзирох за древка дал ПИК „Бечей”, гумус дал „Суноко Биоґаз”, простор за полудзенок и друженє активистох поднїматель Драґан Чолакович, а чай готел „Бачка” з Вербасу.

Акциї спред донаторох присуствовал и секретар британскей амбасади у Беоґрадзе п. Кристофер Лен (Christopher Leigh), з Милану Войнович, Светлану Радосавлєвич и Теодору Маркович, представнїцами „Траґ фондациї”, прейґ хторей ЕРВ реализує проєкт защити парка.

ЕПВ и Спортске дружтво „Лазин парк 2012” як организаторе акциї, достали значну помоц од школярох седмей класи ОШ „Братство-єдинство” зоз їх наставнїцу Сабину Радойчич. Потримовка пришла и од членох Спортского центра „Олимп” з Вербасу, АК „Гайдук” з Кули и од Одбойкашского клубу „Вербас”.

Предсидатель ЕРВ Ратко Дюрдєвац гварел же садзенє древкох реализоване у рамикох акциї „Зачувайме Лазов Парк” хтору потримала „Траґ фондация”, з финансийну потримовку Влади Зєдинєного кральовства. Потримовку дали и компаниї: Цукровня з Червинки и Цукровня Суноко и Витал з Вербасу.