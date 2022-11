Посадзени 150 ясени на Буячей долїни

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера посадзени 150 древка ясену, на єдней часци дзе донєдавна була дзива депония у дакедишнєй Буячей долїни коло Русинскей и Роботнїцкей улїци, хтору плановане цалком ревитализовац и полєшиц.

Садзенє древкох витворели, Явни комунални подприємства „Руском” и „Комуналєц” з Кули, представителє локалней самоуправи и Месней заєднїци. Акциї допринєсли и дзеци зоз дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби”, и наймладши школяре ОШ „Петро Кузмяк”, та активисти Еколоґийного руху з Кули.

Акцию нащивел и предсидатель Општини Дамян Милянич и з тей нагоди визначел прецо важна тота акция а и подобни у цалей општини, и яке маю вельке еколоґийне значенє за тот штредок.

Древка и на тот завод за вецейрочни проєкт ревитализованє дзивих депонийох обезпечела Општина Кула у сотруднїцтве з Министерством защити животного штредку, та за шицки населєни места на тот завод обезпечени 650 нови древка. Садзенє уж закончене у Кули и у Керестуре, а у наступним периодзе будзе и у других општинских местох.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)