Послата вимога до Покраїнского секретарияту за руске оддзелєнє

ДЮРДЬОВ – Основна школа „Йован Йованович Змай” зоз Дюрдьова прешлого тижня до Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци послала вимогу за даванє позитивного думаня за отверанє оддзелєня на сербским наставним язиком зоз менєй як петнац школярами, як и за руске оддзелєнє першей класи зоз 5 школярами.

Же би Министерство просвити одобрело таки оддзелєня, окрем позитивного думаня Покраїнского секретарияту, треба же би и Национални совит рускей националней меншини дал позитивне думанє.

Национални совит дал позитивне думанє и на отверанє оддзелєня на сербским наставним язику зоз менєй як петнац школярами (кед же ше то случи) и за отверанє оддзелєня на руским наставним язику зоз 5 школярами у школским 2023/24. школским року.

Позитивни думаня зоз Покраїнского секретарияту за образованє чека ше же би сцигли до дюрдьовскей школи и Националного совиту, та би после штирох рокох Руснаци мали ознова руске оддзелєнє.