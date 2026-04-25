Послати опомнуца за нєплацени рахунки

ВЕРБАС/КОЦУР – ЯКП „Комуналєц” апелує на своїх трошительох же би поряднє вимирйовали свойо рахунки за комунални услуги, найлєпше до 20. у мешацу, кед ше витвори и 3 одсто знїженє на идуци рахунок.

Тих дньох, зоз финансийней служби того подприємства послати скоро 1.300 опомнуца за нєплацени рахунки трошительом у местох општини Вербас, а термин за їх вимиренє 30 днї же би нє бул порушани поступок примушуюцого наплацованя.

Зоз Комуналцу надпоминаю же трошителє чийо длуство виноши понад 10.000 динари, а за котри нє порушани поступок примушуюцого наплацованя, можу длуство виплациц и на рати. Условиє же би ше такой уплацело 20 одсто, а остаток на 3 до 7 мешачни рати, у зависносци од длуства.