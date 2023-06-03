После Марийового, Исусов мешац

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето Царици Богородици 31. мая у Водици зоз вечаршу Службу Божу и Молебеном до Пречистей Дїви Мариї закончел ше Водицов тидзень, алє и Марийов мешац, май.

Од 1. юния почал мешац у котрим ше каждей стреди и пиятку после вечарших Службох Божих буду модлїц молебени до Шерца Исусового.

На ютре, внєдзелю, 4. юния будзе нєдзеля Шицких Святих кед ше вирни пополадню на 15 годзин стретню на штред теметова при крижу. Паноцове буду служиц заєднїцку панахиду за покойних, а вец и поєдинєчни.