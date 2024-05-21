После процесиї Служба Божа у Водици (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Други дзень Русадльох означени зоз процесию вирних и священїкох котри зоз церкви до Водици рушели на 17 г, а после привиту членох Церковного одбору у Марийовим святилїщу служена Служба Божа и модлєни Молебен до Пречистей Дїви Мариї.

Службу служели керестурски священїки: парох керестурски о. Владислав Варґа, о. Владимир Медєши и о. Ярослав Варґа, док о. Михайло Шанта споведал вирних.

Полна Водица вирних нє лєм зоз Керестура алє и зоз околних местох вчера вечар була єдинствене паломнїцке и одпустове место.

После служби було мированє.