После сериї страцених стретнуцох Бачка знова победзела  

ДЮРДЬОВ – У 10. колу Другей новосадскей лиґи внєдзелю, 19. октобра, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова бавели у Ґардиновцох зоз ФК „Гайдук” зоз Нового Саду. Стретнуце закончене зоз резултатом 1:4.

Ґол за дюрдьовски тим дали Раде Панич у 9. минути, Милан Роґич у 42. минути, Саша Рац у 72. минути и Никола Надьфей у 90+1 минути.

На таблїчки Другей новосадскей лиґи, после того змаганя ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова место тераз на 6. месце, з 16 бодами и зазначує пияту побиду у тей часци першенства, ма и штири страцени стретнуца и єдно стретнуце котре закончене зоз нєришеним резултатом.

Шлїдуюце стретнуце будзе на дюрдьовским терену, на нєдзелю 26. октобра, од 15 годзин зоз штернастопласованим ФК „Ченей” зоз Ченею котре у тей часци першенства нє ма анї єдну зазначену побиду и шейсц страцени змаганя.