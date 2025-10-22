РутенпресСпортТексти

После сериї страцених стретнуцох Бачка знова победзела  

автор С. Саламун
автор С. Саламун 13 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У 10. колу Другей новосадскей лиґи внєдзелю, 19. октобра, фодбалере ФК „Бачка 1923зоз Дюрдьова бавели у Ґардиновцох зоз ФК „Гайдук” зоз Нового Саду. Стретнуце закончене зоз резултатом 1:4.

Ґол за дюрдьовски тим дали Раде Панич у 9. минути, Милан Роґич у 42. минути, Саша Рац у 72. минути и Никола Надьфей у 90+1 минути.

На таблїчки Другей новосадскей лиґи, после того змаганя ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова место тераз на 6. месце, з 16 бодами и зазначує пияту побиду у тей часци першенства, ма и штири страцени стретнуца и єдно стретнуце котре закончене зоз нєришеним резултатом. 

Шлїдуюце стретнуце будзе на дюрдьовским терену, на нєдзелю 26. октобра, од 15 годзин зоз штернастопласованим ФК „Ченей” зоз Ченею котре у тей часци першенства нє ма анї єдну зазначену побиду и шейсц страцени змаганя.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Руске слово и Завод за културу буду на...

У Коцуре будзе роботня Вибиванє и вишиванє

Вчера положени венєц ґу памятнїку погинутим борцом у...

У новембру будзе дюрдьовски Бал младих

У радио емисиї Дом и фамелия