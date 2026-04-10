После шветох, и по виберанкох

По новим календару тей нєдзелї прешла уж и Велька ноц, а по старим Квитна нєдзеля, швета котре треба же би принєсли мир. Лєм тидзень пред тим, остатнєй нєдзелї у марцу, по григориянским календаре була Квитна нєдзеля, шести тидзень Вельконоцного посту, нєдзеля котра означує шветочни Исусов приход до Єрусалиму. Швето котре символизує радосц и нови початок. Кед християнє иду до церкви по багнїтки, то єдна з тих нєдзельох кед церква преполна зоз дзецми, алє и старшима. Нєдзеля котра символ духовного мира, цалком процивна общому упечатку на улїчкох того нашого мирного валалу у штред Бачкей.

Жителє Керестура внєдзелю, 29. марца, озда наисце скоро шицки були у церкви, алє попри тим, исти дзень пред нїма була и добродзечна обоязка окончиц гражданску длужносц и гласац на локалних виберанкох. На Квитну нєдзелю гласали Керестурци, виходносц на виберанкох у валалє була 69 одсто, а така висока нє була ище од 90-их рокох кед були перши вецейстранково виберанки. Попри тим, кед од числа тих котри нє вишли гласац однєєме число тих Керестурцох котри роками виселєни у иножемстве и котри свойо право гласа, на тот завод, нє вихасновали, сиґурно же процент виходносци на гласанє вельо векши.

Од рана до вечара того дня у Керестуре було вельо людзох котри нє з валалу, насампредз акредитовани припатраче на виберанкох котри були на виберацких местох и коло нїх, и тоти людзе були ясно означени зоз леґитимациями. Ище вецей було, углавним, нєпознатих людзох и без таких леґитимацийох, алє зоз странковима/политичнима ознаками у форми беджох котри ше шпацирали през валал и коло виберацких местох. Активисти лїстинох котри наступали на виберанкох ше у ґрупох сходзели и коло виберацких местох. У центру валала були паркирани превозки зоз реґистрацийнима ознаками вецей местох зоз Войводини. Попри тим, було и наисце вельо полицайох, полицайских превозкох, и инспекторох, та и визначни людзе зоз нашей рускей заєднїци, и зоз валалу. Предпоставяме, и наздаваме ше же шицким циль бул исти, направиц безпечну атмосферу на дзень гласанкох.

Обичним гражданом то нє випатрало анї блїзко так, аж напроцив, шицко було иншаке, у воздуху могло почувствовац напартосц, насампредз пре вельке число нєпознатих людзох. У валалє дзе єст нєполни штири тисячи жительох, познаю ше скоро шицки, кого ше нє зна по мену и презвиску, голєм ше зна чий є, з ким є родзина, одкаль ше, можебуц, приселєл и на котрим концу валала бива.

Ютредзень после виберанкох нє було нєпознатих, пондзелок бул як и кажди други, а знова иншаки пре моцни упечатки. Прешла уж и Велька ноц, швето Христового воскресеня котре треба же би шицким нам принєсло мир.