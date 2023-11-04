После ТВ Маґазину будзе Широки план

НОВИ САД – У найновшим нєдзельовим телевизийним Маґазину годно одпатриц на яки способ нови Правилнїк о подручних канцеларийох Националного совиту Руснацох реґулує їх финансованє.

Слова будзе и о тим чи людзе у нєшкайших кризних часох шпорую и як звекшую вредносц свойого пенєжу. Яки ма вплїв сон на правилни розвой дзецка тиж будзе слова на нєдзелю.

У якей фази пририхтованя за тогорочни Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, тиж будзе у нєдзельовей емисиї.

Перша нєдзеля у мешацу резервована за фамелийни маґазин Широки план, у котрим будзе слова о конєчним комплетним преселєню шицких занятих до нового будинку РТВ-а на Мишелуку, а представи ше и роботнїкох котри ше находза за камерами алє участвую у пририхтованю програми по руски.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10 и на вовторок на 22 годзин.