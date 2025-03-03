ЕПАРХИЯ – Того року у Епархиї святого Николая по календару и григорянского и юлиянского стилу истого дня, 3. марца почина Вельконоцни пост, цо источашнє значи и же Воскресенє Христово – Паска, Велька ноц будзе истого дня – 20. априла.

На перши дзень посту – строги пост, и у периоду по Вельку ноц вирни ше одрекаю нє лєм одредзеного способу костираня, алє и явних вешельох як цо свадзби, бали и подобне.

Ище вецей од одреканя од дзепоєдних єдлох, у периоду Велького поста вирни ше буду углїбйовац до своєй вири, пробуюци цо баржей ю претвориц до дїлох, окреме у тим 2025. Ювилейним року.