Пошта и далєй нє роби

РУСКИ КЕРЕСТУР – Реновиранє просторийох Пошти у Руским Керестуре предлужене по 8. май, прецо службенїки пошти потамаль буду робиц у вименєним режиму як и потераз.

Як першобутно було плановане, и наявени, роботи требали тирвац по 27. април, медзитим од вчера на дзеврох Пошти стої обвисценє же таки режим роботи будзе тирвац по 8. май.

Службенїки Пошти робя у истим будинку, лєм же потребне войсц на капуру до двора. Нє примаю уплати, анї посилки, алє мож превжац посилки и подзвигнуц пензиї.

Роботни час од 7:30 до 14 годзин, а о шицких детальох за преберанє посилкох ше мож информовац на телефонске число 025/703-340.