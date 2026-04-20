ДружтвоРутенпресТексти

Пошта пре реновиранє нє виплацує социялни даваня

автор М. Джуджар
РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре реновиранє и вименєни простор и режим роботи Пошта у Руским Керестуре нє годна виплацовац социялни даваня котри по календару Министерства за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни плановани нєшка и ютре.

Слово о виплацованю социялней помоци, родительского додатку, дзецинского додатку и под. Шицки хаснователє тих додаткох можу их подзвигнуц у було хторей експозитури Пошти, а Керестурцом найблїзша у Кули.

Пошта у валалє би требала почац робиц 27. априла, та хто нє подзвигнє тоти уплати потамаль, годзен то зробиц и у Руским Керестуре.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Отримана схадзка Одбору за образованє

Отримани Вечар ювилантох на чесц Папгаргайови, Дудашовей и...

Представа „Систем Рибадие” нашмеяла патрачох

Нєшка будзе отворена 63. самостойна вистава Влади Нярадия

Промоция моноґрафия „Зарабровани у скулптури”