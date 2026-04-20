Пошта пре реновиранє нє виплацує социялни даваня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре реновиранє и вименєни простор и режим роботи Пошта у Руским Керестуре нє годна виплацовац социялни даваня котри по календару Министерства за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни плановани нєшка и ютре.

Слово о виплацованю социялней помоци, родительского додатку, дзецинского додатку и под. Шицки хаснователє тих додаткох можу их подзвигнуц у було хторей експозитури Пошти, а Керестурцом найблїзша у Кули.

Пошта у валалє би требала почац робиц 27. априла, та хто нє подзвигнє тоти уплати потамаль, годзен то зробиц и у Руским Керестуре.