Поставени чоп у центру Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у центру Руского Керестура, поставени тирваци, бетонски чоп на месце дзе дакеди була бутка „Ґим”.

Як зоз ЯКП „Руском” визначую, чоп поставени з цильом же би ше жителє Керестура мали дзе ошвижиц под час лєтних горучавох, а як наявели, планую поставиц ище єден подобни чоп за дзеци, у ткв. беби-парку.

На тот завод, з „Рускому” апелую на валалчаньох же би нє руйновали чоп, и же би после каждого хаснованя закруцовали воду, же би ше нє правело чкоду як водоводу так и самим валалчаньом пре хторих є и поставени.