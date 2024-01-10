Постпописна анкета од 10. януара

БЕОҐРАД – Републични завод за статистику од 10. по 24. януар запровадзи постпописну анкету, на основи хторей ше окончи контрола квалитету податкох позбераних на Попису польопривреди 2023.

Контрола будзе окончена на случайним прикладнїку од коло 9.000 ґаздовствох у 96 општинох, у 144 пописних кругох.

Окончи ше контрола числа пописаних польопривредних ґаздовствох и контрола одвитох на даєдни питаня з пописного формулару, цо важне за оцену статистичней бизовносци резултатох Попису польопривреди 2023.

Попис польопривреди 2023 у Републики Сербиї, отримани од 1. октобра по 15. децембер 2023. року, реализовал го Републични завод за статистику, у складзе зоз Законом о попису польопривреди 2023. року и у рамикох проєкту Предприступних фондох Европскей униї ИПА.

З пописом облапени 742.000 польопривредни ґаздовства, на попису робели 253 координаторе и 2.842 пописоваче.

Прелиминарни резултати пописа буду обявени найпознєйше по 31. януар 2024. року