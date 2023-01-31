Пошвецанє домох у новосадскей парохиї

НОВИ САД – Новосадски парох о. Юлиян Рац, зоз дзияком Йовґеном Надьом, тих дньох пошвецаю доми парохиянох у Новим Садзе, Будисави, Футоґу, Ветернику, Беґечу, Руменки, Петроварадину.

Пошвецанє у Новим Садзе и у местох у околїску специфичне пре розошатосц адресох на хторих жию нашо парохиянє, та прето розпорядок направени так же ше у єдним дню пошвеци єдно населєнє, реґион. Проблем прави и тото же нєт дзе охабиц авто опрез будинку, кватрелї єст и на пиятим поверху, а нєт лифт, та и кед населєнє вельке а парохиянє биваю далєко єдни од других.

Парох о. Юлиян Рац визначел же почежкосци коло паркираня, пендраня на поверхи мали, то нїч наспрам того цо пошвецанє у варошу визначує, а то же ту нє барз єст фамелийней блїзкосци. Священїка и дзияка у векшини случайох дочекую лєм старши парохиянє, дїдо и баба сами, нєт унукох, дзецох же би вєдно, фамелийно дожили благослов, а и же би указали чесц своїм ближнїм.

Пред пандемию у новосадскей парохиї ше пошвецало коло 300 доми, а тераз 200. Млади фамелиї, хтори ше ту приселєли зоз Керестура, Дюрдьова, Коцура, сримских валалох нє волаю священїка пошвециц квартель.