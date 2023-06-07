Пошвецанє фундаментох Духовного центру „Емаусˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок, 6. юния, на Завитни дзень по юлиянским календару, у Водици вирни зоз наших местох пришли отримац завит предкох. После Служби Божей пошвецени и фундаменти Духовного центру „Емаусˮ.

Зоз Архиєрейску Службу Божу котру предводзел кир Георгий Джуджар, а сослужели и священїкове о. Владислав Рац, о. Владислав Варґа, о. Юлиян Рац, о. мр Дарко Рац, єромонах о. Дамян Кича, ЧСВВ, о. Алексий Гудак, о. Владимир Еделински Миколков, о. Михайло Шанта и о. Данил Задрепко почала єдна зоз нових историйних подїйох нашей Церкви. После споведзи, до Служби ше священїком придружели и о. Михайло Режак, єромонах о. Роман Кандрач, о. Владимир Медєши и о. Ярослав Варґа.

Зоз своїм шпивом Службу провадзела коцурска дзиячка Оксана Мудри.

Як госци на тим святочним збуваню були покраїнски секретар за привреду и туризем Ненад Иванишевич, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и його заменїк Кароль Валка, як и члени локалней самоуправи Михайло Пашо, Владимир Олеяр и Биляна Ковачевич.

После обходу и молитвох, процесия предводзена зоз крижами котри ношели члени Церковного одбору, кир Георгий, священїкове, госци и присутни вирни пошли ґу будовалїщу дзе було шицко порихтане за святочни чин пошвецаня капсули у котрей ше находзела Грамота пошвецаня фундаменту Духовного центру „Емаусˮ у Водици.

Капсулу святочно до фундаменту заляли кир Георгий Джуджар зоз Ненадом Иванишевичом, потим Дамян Милянич и Михайло Пашо, декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац и парох керестурски о. Владислав Варґа.

Вирни ше потим ошвижели зоз порихтану закуску, подзелєли свойо искуства и у заєднїцким друженю закончели Завитни дзень.