Пошвецена макaвейска вода

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї св. оца Миколая всоботу, 1. юния на раншей Служби Божей означене нєзаповедане швето старозавитних Макавейских мученїкох – седем братох и їх мацери хтори дали живот за виру до правдивого Бога, Маковея, и пошвецена вода.

Службу Божу служели о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа. По Служби священїки окончели обряд пошвецаня води котру вирни ґаздинї принєсли з дому у канчовох прикрашених зоз швижим квецом, а пошвецели и цали храм и шицких присутних.

Маковейску воду ше одноши дому и хаснує за рижни потреби души и цела.