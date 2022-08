ДЮРДЬОВ – Вчера, 14. авґуста, у дюрдьовскей парохиї Рождества Пресвятей Богородици 14. авґуста означене нєзаповедане швето старозавитних Маковейских мученїкох — Маковея. Служба Божа почала на 10 годзин, а служел ю о. Михаил Холошняй.

Ґаздинї до церкви принєсли води у кантичкох, а по Служби Божей пошвецена вода. Пошвецена вода ше ноши дому и хаснує за рижни потреби души и цела.

