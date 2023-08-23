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Пошвецене облєчиво за церковнїка

автор М. Горняк Кухар
автор М. Горняк Кухар 102 Опатрене

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Церкви Вознесеня Господнього внєдзелю, 20. авґуста, парох о. Иґор Вовк пошвецел, як гварел, стихар, облєчиво за церковнїка хтори послужує коло олтара.

Материял за шице финансовал Мирослав Дерень, а ушила го панїматка Дария Вовк, хтора уж велї роки шиє за потреби священїкох, и за други епархиї.

Мирослав єден час робел у Коледжу св Йосафата у Риме як домар и там почувствовал духовносц а, як гварел, духовни порив достал од пароха о. Иґора Вовка, зоз хторим барз добре сотрудзує.

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