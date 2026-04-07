РУСКИ КЕРЕСТУР – Воскресенє Исуса Христа керестурска парохия преславела з нашим владиком кир Георгийом Джуджаром, котри внєдзелю, 4. априла у Катедралней церкви св. о. Миколая предводзел Архиєрейску Службу Божу, як и пасхални богослуженя хтори почали всоботу вечар пред Вельку ноцу – на 20 годзин Всеночне, Воскресну Службу Божу и Воскресну утриню.

Владика кир Георгий зоз домашнїма священїками служел Служби Божо и на Желєни пштварток, и на Вельки пияток. Вельконоцну Архиєрейску Службу Божу внєдзелю з владиком кир Георгийом, сослужели домашнї священїки – парох о. Владислав Варґа, капеланє о. Владимир Медєши и о. Ярослав Варґа. После Служби у порти пошвецене пасхалне єдзенє.

На Шветли пондзелок, 6. априла було мированє, у шицких Службох Божих и на Служби у Малих шестрох на Циґлашоре. Тот дзень хлапци облївали дзивчата,

На Шветли вовторок, 7. априла попри Службох Божих у церкви, на 16 годзин и молебен у Водици, а тот дзень дзивчата облїваю хлапцох.

Зоз парохиялного уряду наявене же од 11. априла починаю соботово Служби Божи у Водици.