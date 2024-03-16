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Пошвецени и дзвигнути криж и часц турнї на церкви

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 61 Опатрене

БАЧИНЦИ – У Церкви святого апостола и евангелисти Луки, вчера, 15. марца преосвящени владика кир Георгий Джуджар зоз домашнїм парохом о. Дарком Рацом пошвецел нови криж и верхню часц турнї, хтори потим дзвигнути на турню церкви.

З тей нагоди до кулї по традициї положена шветочна грамота, хтору пред тим преосвящени кир Георгий пречитал вирним.

Горню, верхну часц турнї и позлацени криж виробело подприємство „Кронос“ зоз Вершцу, вони и з помоцу велькей дзвигачки тоти часци положели и инсталовали на турню. Спомнуте самостойне подприємство скорей окончело роботи на санираню закрица и на главних уходних дзверох до церкви, после лоньскей бурї у юлию, кед церква прецерпела вельки очкодованя.

Финансованє спомнутих роботох оможлївене зоз средствох АП Войводини, парохиянох з Бачинцох и других, а помогло и Сримске владичество Сербскей православней церкви.

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