Пошвецени нови криж на Малим селищу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Малим селищу, внєдзелю, 23. юлия на 17 годзин з окремнима молитвами пошвецени нови бетонски криж котри на часци своєй жеми вифинансовал Янко Нярадийов Лїптаков зоз свою фамелию.

Криж пошвецели керестурски парох о. Владислав Варґа, о. Владимир Медєши и о. Ярослав Варґа, у присустве Нярадийовей фамелиї и вирних котри на тей часци маю жем.

На тим истим месце, як зме дознали од Нярадия, од 1970. року стал древени криж котри бул згнїти и требало го заменїц. З оглядом же Янко ма жем на тей часци, зоз членами своєй фамелиї одлучели заменїц древени криж зоз новим, бетонским.

Як гвари Няради, криж, кед уж бул на тим месце, треба же би и остал. На таки способ своїм дзецом и будуцим поколєньом охабя як завит же би ше старали о нїм.