Пошвецени нови владика

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА РЕПУБЛИКА) – Всоботу, 27. януара ше у Соборней церкви св. Йоана Крестителя у Прешове одбула историйна подїя, нови архиепископ и митрополит прешовски Йонаш Осиф Максим приял епископске пошвецанє.

Зоз тим, нови прешовски грекокатолїцки архиепископ митрополит Йонаш Осиф Максим, канонично превжал руководзенє зоз Прешовску епархию и постал дзевяти резиденциялни епископ Грекокатолїцкей церкви у Словацкей од 1818. року кед ше од Мукачовскей епархиї видзелєла Прешовска епархия.

Пошвецанє владики Йонаша Максима ше одбуло на швето преношеня мощох св. Йоана Златоустого, а чин пошвецаня владики окончел епископ кошицки Кирил Василь. Сослужели братиславски и дакедишнї апостолски администратор прешовскей епархиї Петро Руснак и епархийни епископ за Українцох у Чикаґу Венедикт Алексийчук.

У служби пошвецаня владики були вецей як 50 владикове восточного и латинского обряду зоз Словацкей и иножемства, а медзи нїма бул и грекокатолїцки епарх Дюра Джуджар.

Тиж на служби були и коло 250 священїки медзи хторима були и представителє русинских церквох хтори походза зоз Ужгородскей униї и Мукачовскей епархиї.