Пошвецени обисца у Беркасове и Бикичу

БЕРКАСОВО, БИКИЧ – У парохиї у Беркасове парох о. Владимир Еделински Миколка з помоцу виронаучних дзецох пошвецел 49 обисца.

У Бикичу о. Еделински Миколкови у пошвецаню помагал церковнїк и пошвецене 40 обисца.