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Пошвецени обисца у Беркасове и Бикичу

автор Вл. Дїтко, фото: о. В. Еделински Миколка
автор Вл. Дїтко, фото: о. В. Еделински Миколка 54 Опатрене

БЕРКАСОВО, БИКИЧ – У парохиї у Беркасове парох о. Владимир Еделински Миколка з помоцу виронаучних дзецох пошвецел 49 обисца.

У Бикичу о. Еделински Миколкови у пошвецаню помагал церковнїк и пошвецене 40 обисца.

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