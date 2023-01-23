Пошвецени обисца у Беркасове и Бикичу

БЕРКАСОВО, БИКИЧ – У парохиї у Беркасове парох о. Владимир Еделински Миколка з помоцу виронаучних дзецох пошвецел 49 обисца.
У Бикичу о. Еделински Миколкови у пошвецаню помагал церковнїк и пошвецене 40 обисца.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
БЕРКАСОВО, БИКИЧ – У парохиї у Беркасове парох о. Владимир Еделински Миколка з помоцу виронаучних дзецох пошвецел 49 обисца.
У Бикичу о. Еделински Миколкови у пошвецаню помагал церковнїк и пошвецене 40 обисца.