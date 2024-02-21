Пошвецени предмети вирних у нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У Грекокатолїцкей парохиї святого Владимира у Вербаше внєдзелю, 18. фебруара, служена Велька Служба Божа котру служел парох нововербаски о. Данил Задрепко.

По законченю Служби Божей, о. Задрепко пошвецел святи предмети котри парохиянє принєсли до церкви за тоту нагоду. Так, пошвецени икони, образи, святи слики, фиґури святих, святи металийки, як и пацерки, крижики и инше.

Вербаски вирни шицки предмети котри принєсли положели на столїк котри бул порихтани на стред церкви, а потим о. Задрепко окончел їх пошвецанє, провадзене з молитву и шпивом присутних. Зоз тим тоти предмети поставаю вяза медзи вирнїками и Богом, приблїжую их ґу ньому и ґу окончованю добрих дїлох.