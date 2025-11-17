Пошвецени Провинцийни дом шестрох СНДМ

НОВИ САД – Провинцийни дом шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї пошвецени и отворени всоботу, 15. новембра. Благодарна Архиєрейска служба Божа була у Конкатедралней церкви.

У Конкатедралней грекокатолїцкей церкви святих апостолох Петра и Павла служена Благодарна Архиєрейска служба Божа, хтору предводзел владика Георгий Джуджар и Апостолски нунций монсиньор Санто Ґандєми, владика епархиї Успения Пресвятей Богородици у Струмици Киро Стоянов и бискуп суботицки Ференц Фазекаш, як и велї священїки.

У своєй казанї владика Георгий Джуджар гварел же шестри Служебнїци до Нового Саду пришли 1956. року служиц у Покраїнским шпиталю, и виражел подзекованє шестром Служебнїцом за седемдзешат рочне служенє у Новим Садзе, за катехизацию, виронауку, за молитву, за вирносц и кед було лєгко, и кед було чежко. И ище поручел же най би тот Провинцийни дом бул место дзе ше будзе народзовац надїя, а з нього будзе виходзиц шветло Евангелиї. Най би нови Дом постал дом Божей присутносци, Дом слуханя Божого слова.

Апостолски нунций монсиньор Санто Ґандєми повинчовал на тей подїї хтора означує духовни живот, а длугорочна присутносц шестрох у тей парохиї була благослов за шицких хтори ше з нїма стретали. Ище гварел и же шестри даскельо роки присутни и у Апостолскей нунциятури и так участвую у церковних подїйох.

Нови Провинциялни дом шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї шветочно вєдно отворели генерална настоятелька шестра София Лебедович и настоятелька провинциї св. Осифа шестра Мартина Кмита. З тей нагоди ш. София Лебедович подзековала шицким шестром на потримовки хтора постала духовни фундамент на хторим збудивани тот дом. Шицким добротвором, будовательом и тим цо потримали будованє того дома подзековала ш. Мартина Кмита вона подзековала и тим цо пришли на їх славє подзековносци, на отверанє и пошвецанє того дома, з чим и пренєшене шедзиско провинциї зоз Руского Керестура до Нового Саду, цо нє була анї лєгка, анї нагла одлука.

Шветочносц возвелїчало шпиванє шестрох и Катедралней шпивацкей ґрупи, на Служби Божей дириґовал Александар Планкош, а на пошвецаню Провинцийного дома дириґовала София Гакавчин.

На шветочносци присутни були представнїки Каритасу, городскей власци, велїх институцийох и шестри Служебнїци зоз України, Словацкей, Польскей, шестри Василиянки зоз Осиєку и Македониї, Мала шестра Мартина, як и шестри Служебнїци провинциї святого Осифа у Сербиї, тиж и велї вирни з Нового Саду и з других местох.