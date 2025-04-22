Наша Епархия достала нового диякона Ивана Дацешeна (фото)

НОВИ САД – На други дзень Велькей ноци, на Шветли пондзелок 21. априла, у Конкатедралней церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе под час Архиєрейскей Служби Божей, за диякона пошвецени Иван Дацешeн зоз Вербасу.

Архиєрейску службу Божу служел владика кир Георгий Джуджар зоз домашнїм парохом о. Юлияном Рацом, мр о. Дарком Рацом и о. Данилом Задрепком, на служби за диякона пошвецени Иван Дацешeн зоз Вербасу, хтори до пошвецаня за священїка, хторе ше ма одбуц у Вербаше на Кирбай на швето св. Владимира, 27. юлия будзе окончовац дияконску службу.

Диякон Иван Дацешен причащал першираз у своєй душпастирскей служби нє лєм присутних вирних, алє и мацер и брата хтори були присутни на Служби Божей.

Под час Архиєрейскей Служби Божей сцигла вистка же ше папа Франциск того рана упокоєл, та служена Панахида.

После служби владика кир Георгий Джуджар и диякон Иван Дацешен мировали вирних.