Потримац младих же би творели сучасну уметносц

Млади у Руским Керестуре знаю же мешац новембер, його предостатнї викенд, резервовани за найвекше, кед нє и єдине, културне збуванє у тим валалє хторе понука подполну шлєбоду експериментовац зоз рижнима формами уметносци, и на тот способ учашнїком дава можлївосц виражиц свою индивидуалносц, а публики уживац у їх креативносци, спонтаносци, духовитосци…

Тото културне збуванє то мултимедиялна манифестация за младих „Дньовкаˮ хторей, за тоти 27 роки кельо уж иснує, гоч нє раз требало уключовац апарат за реанимацию, „шерцо (ище вше) дурка – ту єˮ.

Тогорочна „Дньовкаˮ була преважно у духу музики. Од скромних, алє квалитетних, пейцох точкох, три були наступи локалних музичних ґрупох, даєдни хтори исную длугши период, а даєдни ше позберали праве за тоту нагоду, док два були литературни точки, як „лакоткаˮ хтору нє мож вихабиц на каждей „Дньовкиˮ. Квалитет на тогорочней „Дньовкиˮ абсолутно нє виостал, хибело лєм кус вецей рижнородносци у змисту.

У розгварки зоз присутнима того вечара, на питанє прецо ше з рока на рок вше менєй младих интересує представиц ше на тей манифестациї, цо припознали и сами орґанизаторе, дошло ше до даскелїх заключеньох.

Окрем уж шицким очиглядних причинох як цо преобтерхованосц зоз диґиталним змистом доступним на рижних платформох на интернету, та прето, место же би творели, млади ше унапрямую на конзумованє уметносци. Як ище єден досц значни фактор хтори ше часто спомина медзи младшу популацию, то страх од явней критики, окреме кед ше нєшка шицок материял пласує на интернет дзе тирвацо остава. Прето и чувство, же ши нїґда нє досц порихтани и „совершени” висц пред публику, цалком розумлїве.

Талантованих младих людзох хтори творя уметносц у валалє без сумнї єст надосц. Медзитим, тото цо тиж хиби то и потримовка з боку институцийох, чи Школи, чи Дома култури, дзе би ше исти тоти млади людзе мали нагоду указац и през сучасну, популарну, а нє лєм традицийну уметносц и на тот способ, през частейши наступи и виходи пред публику, брушиц свой талант, и так превозисц страх од нєсовершеносци.

На концу, интересантне же ше о подобним проблему бриґовал и римски цар зоз другого вику, Марко Аурелиє, хтори, и попри тим же бул єден од найвекших владарох и филозофох, сам себе у власним дньовнїку поручел – „Роб тото цо природа вимага. Руш далєй – кед то маш у себе – и нє секирай ше чи це дахто похвалї. Нє обчекуй Платонову „Державу”; будз задовольни и зоз найменшим напредованьом, а посцигнуца того шицкого тримай як нєважни.ˮ