Потримане же би Стара руска школа у Дюрдьове була памятнїк култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предкладанє же би будинок Старей рускей школи у Дюрдьове котри у поступку же би бул културне добро – памятнїк култури, потримали зоз позитивним думаньом члени Националного совиту Руснацох (НСР).

Шицки цо гласали ше позитивно вияшнєли на 25. схадзки НСР котра отримана електронски од 19. по 20. септембер, праве з тоту єдну точку дньового шору.

Будинок Старей рускей школи Дюрдьове, у хторим ше находза овода и музейна збирка „Руска одлога“ уж даскельо роки под предходну защиту хтору положел Покраїнски завод за защиту памятнїкох култури.

Тераз ше здобули условия же би тот будинок бул утвердзени за културне добро – памятнїк култури. Прето Покраїнски завод послал молбу же би и Национални совит дал свойо думанє у тим поступку, цо законска обовязка.