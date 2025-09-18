Потримовка розвою ловства у Войводини

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство додзелєло контракти у вредносци од 104,1 милион динари за доприношенє очуваня дзивих животиньох, защити природи и розвою ловства у Войводини.

Контракти уручел помоцнїк покраїнского секретара Милан Дозет, хтори з тей нагоди визначел же подписане 325 контракти зоз 87 хаснователями, медзи хторима найчисленши ловарски здруженя, алє и явни подприємства и єдно привредне дружтво.

Додзелєни средства ше будзе хасновац за вибудов и реконструкцию ловних обєктох, набавку младих животиньох, опрему и униформи за ловочуварску службу, як и за промовованє ловства.

Дозет наявел и нови конкурс за унапредзованє ловного туризма у 2025. року, за хтори ше планує видвоїц 80 милиони динари.