Едукативна потримовка мацером

ЧУРОҐ – З нагоди Шветового и Националного тижня дойченя, патронажна служба Дома здравя Жабель, у сотруднїцстве зоз Институтом за явне здравє Войводини орґанизує манифестацию ,,Будзме блїжей – потримовка у цеку дойченя за шицких”.

Циль того стретнуца будзе же би ше жени поинформовало о значносци дойченя бебох, тиж и потримало мацери хтори дойча свойо дзеци, алє и будуци мацери у смислу важносци дойченя за здравє мацери, алє и єй беби.

Манифестация будзе отримана опрез церкви у Чуроґу, а почнє на 19 годзин.