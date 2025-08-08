Потримовка младим польопривреднїком

НОВИ САД – Покраїнска влада, прейґ Секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, видвоєла сто милиони динари за младих польопривреднїкох у Войводини, а безплатни средства достали 65 ношителє ґаздовства младши як 40 роки, хтори свойо ґаздовства реґистровали после 1. априла 2024. року.

Циль мирох же би ше потримало розвой польопривреди и оставанє младих у руралних штредкох. Поєдинєчни виноси средствох ше рушаю од 500 тисячи до 2 милиони динари, а пенєж ше будзе укладац до набавки опреми и механизациї.

Остатнї пейц роки у рамикох того конкурсу потримовку достали вецей як 600 млади польопривреднїки.