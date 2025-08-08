ПольопривредаРутенпресТексти

Потримовка младим польопривреднїком

автор Л. Сарич, Фото: www.vojvodina.gov.rs
автор Л. Сарич, Фото: www.vojvodina.gov.rs 12 Опатрене

НОВИ САД – Покраїнска влада, прейґ Секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, видвоєла сто милиони динари за младих польопривреднїкох у Войводини, а безплатни средства достали 65 ношителє ґаздовства младши як 40 роки, хтори свойо ґаздовства реґистровали после 1. априла 2024. року.

Циль мирох же би ше потримало розвой польопривреди и оставанє младих у руралних штредкох. Поєдинєчни виноси средствох ше рушаю од 500 тисячи до 2 милиони динари, а пенєж ше будзе укладац до набавки опреми и механизациї.

Остатнї пейц роки у рамикох того конкурсу потримовку достали вецей як 600 млади польопривреднїки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Oтворени Конкурс за вибор главного редактора часописа МАК

Нєшка отворени Конкурс за вибор главного редактора новинох...

Oтворени Конкурс за вибор главного редактора часописа „Заградка“

Нєшка почина дюрдьовска Подобова колония

Шлїдуюцого викенду буду Днї керестурскей паприґи