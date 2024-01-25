Потримовка Покраїнскей влади фамелийом з троїма, лєбо штверима дзецми

НОВИ САД – Покраїнска влада на вчерайшей схадзки принєсла одлуку о додзельованю вкупно 250 милиони динари безповратних средствох у тим року фамелийом на териториї АП Войводини у хторих ше народзи треце, лєбо штварте дзецко за ришованє квартельного питаня, лєбо за унапредзенє условийох биваня.

Право на додзельованє тих средствох маю фамелиї з Войводини – малженски и нємалженски заєднїци з дзецми, як и єднородительски фамелиї у хторих ше народзи треце, лєбо штварте дзецко починаюци од 1. януара 2023. року та по дзень розписованя конкурсу, гвари ше у сообщеню зоз схадзки Покраїнскей влади.

Од 2018. року, кед запровадзена тота мира потримовки, Покраїнска влада зоз вецей як 1,1 милиярди динари помогла 1.080 фамелиї зоз троїма, лєбо штверима дзецми же би ришели квартельне питанє, лєбо ушорели простор у хторим жию.

На схадзки приєншена и одлука о додзельованю безповратних средствох фамелийом на териториї АП войводини за купованє нєрухомосци хторей власнїк будзе жена, за цо у 2024. року опредзелєни 55 милиони динари.

Тоту миру потримовки за унапредзенє положеня женох и їх економске моцнєнє, Покраїнска влада реализує од 2022. року, а по тераз средства достали 76 жени, з хторих 22 мацери хтори сами витримую дзеци, а видзелєне вкупно 110 милиони динари.

Право на тоти средства маю фамелиї – малженски и нємалженски заєднїци, як и єднородительски фамелиї, односно мацери хтори сами витримую дзеци з местом пребуваня на териториї АП Войводини, хтори нє маю квартельни простор у своїм власнїцтве, або совласнїцтве.

Обидва конкурси за додзельованє безповратних средствох розпише Покраїнски секретарият за социялну политику, демоґрафию и ровноправносц полох.