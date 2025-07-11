Потримовка продуковательом орґанскей продукциї

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство додзелєло контракти за набавянє приключней механизациї, машинох и опреми хтора наменєна за орґанску продукцию у АП Войводини.

Контракт достали дванацецеро хаснователє, а уручел их помоцнїк покраїнского секретара Петар Самоловац, хтори з тей нагоди виявел же того року за тоту намиру видвоєни штернац милиони динари. Вон наглашел значносц укладаня до орґанскей продукциї, хтора часто подрозумює вельку часц мануелней роботи, та механїзация значно олєгча процес и пошвидша продукцию