Потримовка професорови Ґимназиї

ШИД – Шести протест потримовки студентом отримани всоботу, 22. фебруара, од 17 по 18 годзин. Перше була блокирана главна крижна драга у центру городу, а потим ше рушело през Карадьордьову улїцу по Ґимназию „Сава Шуманович“.

Школярка Ґиманзиї гварела же ше дава потримовку вимогом студентох, алє и потримовку професорови физики Бранимирови Чучу, хтори пре потримовку студентом и школяром, як гварела, мал нєприємносци и гроженя.

Потим єдна студентка гварела же студенти витирвали у своїх вимогох и оградзела ше од шицких пробованьох политичних уплївох на протести.

Протест потримал и драмски уметнїк з Беоґраду ґлумец Андрия Кузманович, а отримане и 15 минути цихосци за жертви на гайзибанскей станїци у Новим Садзе.

З тей нагоди була виложена и шкатула за жалби гражданох, хтору ше, як гварене, после протесту однєше пред дзвери Општинскей Управи, а зберало ше и добродзечни прилог за лїченє малого Алекси.