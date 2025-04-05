Ище нєшка мож подписац потримовку за фабрику води

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подписац потримовку за вибудов фабрики води у Руским Керестуре мож ище нєшка, 5. априла у просторийох задруґи Керестурска паприґа од 8 до 12 годзин.

Най здогаднєме, на нєдавно отриманей схадзки котру зволала адвокатка др Мария Йоксович у догварки зоз гражданами валалу, догварене же ше зоз еколоґийну тужбу будзе вимагац, насампредз вибудов фабрики за воду, потим надополньованє розлики за наплацену воду у одношеню на цену технїчней води за период од три роки ретроактивно и зменшанє рахункох за воду покля тот проблем нє будзе ришени, и треце надополнєнє нєматериялней чкоди.

Йоксовичова визначела же по резулатотох випитованя води зоз валалу, а котри робени за случай єй странкох, керестурска вода нє за пице, анї за варенє, анї за умиванє рукох, же вода лєм за санитарно-технїчне хаснованє.

Як наглашела адвокатка Йоксович, тим адвокатох зоз єй канцелариї стої на розполаганю Керестурцом, и же тот їх анґажман нє будзе наплацени. Тиж на подписованю у задруґи присутна адвокатка з єй канцелариї Мая Медєши.