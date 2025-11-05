Потримовку Дияни Хрка указали и Кулянци

КУЛА – Потримовку Дияни Хрка, внєдзелю 2. новембра, указали гражданє у велїх городох, та и у Кули, хтори ше того вечара зишли опрез просторийох владаюцей Сербскей напредней странки у Кули.

Сход бул заказани за 19 годзин, а окрем числених гражданох, присустовало и вельке число полицайцох.

Здогаднїме, гражданє потримовку указали Дияни Хрка хтора внєдзелю на 11:52 започала штрайк зоз гладованьом же би достала одвит хто виновати пре шмерц єй сина Стефана Хрки, хтори настрадал у траґедиї на Желєзнїцкей станїци Нови Сад.