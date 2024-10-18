Пейц роки после Другей шветовей войни, у котрей настрадало найвекше число цивилох у одношеню на шицки предходни зраженя у историї, 1949. року, на фундаментох предходних спорозуменьох, принєшена Женевска конвенция. Документ подписали 196 держави, у цалосци, або з даякима оградами и то постал фундамент Медзинародного гуманитарного права и правила коло котрих ше шицки складаю. Заш лєм, Конвенцию ше рутински нє почитує нєшка у активних оружийних зраженьох ширцом швета.

Зоз искуствох войнох у бувшей Югославиї, Конґу, Ираку, Сириї, Ємену, Судану, Палестини и України, а по евиденциї Зєдинєних нацийох, у котрей у зраженьох лєм прешлого року страдало на тисячи и тисячи цивилох, цо ясно указує же ше як чловечество тих документох нє притримуєме. Место защити цивилох и зараброваних, Женевска конвенция ше хаснує визначиц и осудзиц воєних злодїйох у судских процесох пред Медзинародним виновним трибуналом у Гаґу. Нажаль, ЗАД, Русийска Федерация и Израел нє припознаваю юрисдикцию того суду.

Женевска конвенция состої ше зоз 429 членох, з анексами и подзелєна є до штирох поглавйох котри представяю прецизни правила за одношенє ґу зараброваним, защиту шпитальох и медицинского персонала, доручованє гуманитарней помоци, забрану тортури и сексуалного насилства. Перша и друга Женевска конвенция щица покалїчених и хорих воякох, треца щици права зараброваних воякох, а штварта цивилох у чаше воєних дїйствох з наглашку на окупирани териториї, алє забранює напади на медицински установи и людство.

У медзичаше Конвенция преширена и дополнєна зоз двома контрактами. Додатни протокол зоз 1977, хтори ше одноши на защиту жертвох воєних зраженьох и дополнююци протокол 3, хтори ше одноши на прилапйованє додатних ознакох за гуманитарних и медицинских роботнїкох. Принєшени и додатни контракти о забрани оружия, хторе приводзи до нєдискриминаторних забойствох, або калїченя цивилох, як напр. антиперсоналних минох, забрана хаснованя касетних бомбох, або хемийного оружия.

По податкох Зєдинєних нацийох пре израелску офанзиву 85 одсто жительства у Ґази интерно розселєне и зочене з акутним нєдостатком єдзеня, чистей води и лїкох, док 60 одсто инфраструктури енклави очкодоване, або знїщене. Нєшка уж цалком нєлоґичне описац акциї Израела у Ґази як одбрамбени. Наратив ше конєчно почал меняц. Вше гласнєйше ше бешедує же и Палестинци маю право на одбрану своїх територийох и маю право на живот у шлєбоди.

У новим шветовим порядку хтори праве настава, война у Ґази парадиґма у хторей ше указую шицки антаґонизми сучасного часу и там ше шицко одлучує. Палестина постала символ шицких европских согришеньох и упорище антисемитизма. Траґедия у тим же Израел настал зоз европского чувства вини после Голокауста, а тераз є символ европскей колонизациї. Тим цо прежили ґеноцид Европянє дали жем хтору други людзе уж виками насельовали. То тот першобутни грих, ище вше нє окаяни, хтори нє допущує же би ше мир запровадзело на блїзковосточним фронту.

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