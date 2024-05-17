Поверенїца за ровноправносц у Националним совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дома култури, вчера 16. мая, поверенїца за защиту ровноправносци Бранкица Янкович, зоз сотруднїцами ше стретла зоз представнїками Нациолного совиту Руснацох.

Госцински привитал предсидатель НСР Йоаким Рац, а у розгварки зоз поверенїцу участвовали и предсидателє трох од штирох Одборох НСР, Одбору за образованє Олена Папуґа, Одбору за службене хаснованє язика и писма Блаженка Хома Цветкович и Одбору за информованє Златко Рамач, а тиж и секретар НСР Таня Арва Планчак.

Представителє НСР поверенїци Бранкици Янкович представели найактуалнєйши та и длугорочни проблеми у тих обласцох у нашей заєднїци. Бешедовало ше о проблемох хтори провадза упис до перших класох на мацеринским язику, о учебнїкох хтори хибя у настави, о педаґоґийних совитнїкох хторих руска национална заєднїца нє ма. Тема була и вше менше, або погришне службене хаснованє язика и писма у локалних самоуправох, гашенє информованя по руски у општинох дзе руски язик у службеним хаснованю и други специфични та и общи проблеми у тих сеґментох.

Циль тей нащиви на инициятиву Поверенїци бул же би ше упознали зоз проблемами у тих обласцох зоз хторима ше чува национални идентитет рускей заєднїци, а вона у рамикох нащивох щицким Националним совитом у Републики Сербиї.