Поверенїца за защиту ровноправносци на штварток нащиви Национални совит Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дома култури, на штварток, 16. мая, нa 13 годзин поверенїца за защиту ровноправносци Бранкица Янкович, будзе бешедовац зоз представнїками Нациолного совиту Руснацох.

Предсидатель НСР Йоаким Рац на тоту розгварку поволал и предсидательох штирох Одборох НСР.

Порадзене же ше зоз поверенїцу Янкович будзе бешедовац о проблемох хтори провадза упис до перших класох на мацеринским язику, о учебнїкох хтори хибя у настави, о педаґоґийних совитнїкох хторих руска национална заєднїца нє ма. Тиж тема будзе и вше менше службене хаснованє язика и писма у локалних самоуправох, гашеню информованя по руски у општинох дзе руски язик у службеним хаснованю. Будзе слова и о пестованю култури у нашей заєднїци. Тоти штири сеґменти чуваю наш национални идентитет, а велї з нїх загрожени о чим треба же би поверенїца була поинформована.