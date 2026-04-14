Поволанка до духовней радосци

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви св. апостолох Петра и Павла новосадянє шветочно преславели Пасху з нашим епархом кир Георгийом Джуджаром, на богослуженьох на Вельки пияток, на Воскресней утринї и зоз парохом о. мр Дарком Рацом.

Внєдзелю на Архиєрейскей Литурґиї у полней церкви кошарки з пасхалним єдзеньом пошвецел епарх Георгий Джуджар, службу зоз владиком служели новосадски парох о. Дарко Рац и о. Ярослав Варґа, дзияковал Александар Саванович, а на служби шпивал Хор новосадскей конкатедрали святих первоверховних апостолох Петра и Павла.

У своєй казанї владика кир Георгий Джуджар повинчовал Христово воскресенє, и гварел же тото шветло хторе зашвицело, швици и нєшка и будзе швициц до конца швета, най тото шветло наполнї нас зоз радосцу же би зме тоту радосц мали же би зме ю жили и же би зме ю ношели тим хторим то потребне.

Владика у Новим Садзе предводзел и Вечурню Исусового хованя и Воскресну утриню у присустве велїх вирних.

На Шветли пондзелок на Служби Божей парох о. Дарко Рац пречитал владикову винчованку, апостол шпивал Иван Лїкар, а дзияковал Александар Саванович. После службох на 10 и на 18 годзин було мированє.

Нєшка на Шветли вовторок служби буду на 10 и на 18 годзин, будзе и мированє.